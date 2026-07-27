La Diputación de Valencia finaliza la humanización de la travesía de Chulilla en la CV-394

La Diputación de Valencia finalizará en los próximos días las obras de humanización de la travesía de Chulilla, una intervención sobre cerca de medio kilómetro de la carretera provincial CV-394 que permitirá mejorar la movilidad peatonal y la integración de esta vía en el casco urbano del municipio.

La vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha explicado que “en las travesías tenemos que encontrar el equilibrio entre dos necesidades: mantener la funcionalidad de la carretera y conseguir que, una vez entra en el casco urbano, se convierta también en un espacio amable y seguro para los vecinos”.

Asimismo, ha subrayado que “esta actuación hace compatible la función de la carretera con algo fundamental dentro de un pueblo: que las personas puedan caminar con mayor comodidad y seguridad”, al tiempo que ha destacado que las características del casco urbano de Chulilla y la reducida anchura disponible en algunos tramos han obligado a adaptar las soluciones constructivas a cada punto de la travesía.

Más espacio para los peatones

Uno de los principales objetivos de la actuación ha sido ganar espacio para los peatones. Antes del inicio de las obras, entre la entrada sur del municipio y la plaza de la Baronía existían zonas donde las aceras apenas alcanzaban entre 20 y 60 centímetros de anchura, mientras que en la parte norte oscilaban habitualmente entre 30 y 80 centímetros.

Para ampliar estos espacios se han reorganizado algunos de los tramos más estrechos de circulación. De este modo, se prolongan las zonas en las que los vehículos circulan de forma alternativa en uno u otro sentido mediante regulación semafórica. En la parte norte, este tramo pasa de aproximadamente 80 a 135 metros, mientras que en la zona sur el sistema se aplica a todo el sector de menor anchura.

La intervención también da continuidad al tratamiento urbano existente entre el paseo de la entrada sur, la plaza de la Baronía y la salida norte de Chulilla, ofreciendo una imagen más homogénea de todo el recorrido. En buena parte de la travesía, acera y calzada quedan al mismo nivel, aunque diferenciadas mediante distintos pavimentos, lo que facilita los desplazamientos a pie y elimina barreras arquitectónicas. En el tramo norte, debido a sus características, se mantienen algunas zonas con aceras a distinto nivel.

Una travesía más integrada en el municipio

El alcalde de Chulilla, Vicente Polo, ha destacado que “la travesía no es únicamente una carretera que cruza nuestro municipio, sino una de las calles principales de Chulilla y un espacio que utilizan todos los días nuestros vecinos”.

Además, ha asegurado que “el cambio va a ser especialmente importante para el peatón, porque partíamos de lugares donde prácticamente no existía espacio para caminar de manera segura”. En este sentido, ha añadido que “con esta actuación conseguimos una travesía más integrada en el pueblo y mejoramos uno de los recorridos cotidianos más importantes del municipio”.

Además de la ampliación de las zonas peatonales, las obras incluyen la renovación del pavimento de la carretera y de las aceras, así como la adaptación del drenaje a la nueva configuración de la travesía. Los trabajos también han tenido en cuenta los accesos a viviendas y comercios para ajustar la altura de la nueva plataforma a las características de cada inmueble.