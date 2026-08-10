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Extinguido el incendio forestal declarado en Aras de los Olmos

Una unidad del servicio de Bomberos de la Generalitat, tres dotaciones de Bomberos de Valencia, voluntarios del municipio de Titaguas y dos agentes medioambientales han participado en las labores de extinción

Imagen de los bomberos trabajando en la extinción del fuego en una imagen de archivo

Imagen de los bomberos trabajando en la extinción del fuego en una imagen de archivo

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Redacción Levante-EMV

València

El incendio forestal declarado este domingo de madrugada en el municipio valenciano de Aras de los Olmos, sito en el interior de la comarca Los Serranos, ya está declarado, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana': "Fuego extinguido, informa el Consorci Provincial de Bombers de València". Desde hoy a las 12:27.

Para sofocarlo ha sido movilizada una unidad del servicio de Bomberos de la Generalitat, tres dotaciones de Bomberos de Valencia, voluntarios del municipio de Titaguas y dos agentes medioambientales.

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Asimismo, efectivos de la Guardia Civil de Valencia se han desplazado hasta la zona, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias recibiera el aviso del referido fuego.

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