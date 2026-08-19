Alerta en Villar del Arzobispo por un incendio de vegetación a la entrada del pueblo

Declarado un incendio en Villar del Arzobispo este miércoles por la noche. El fuego se ha iniciado, al parecer, en una zona de vegetación pegada a la población y muy próxima a la carretera de acceso a la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana con una autobomba, dos dotaciones de l'Eliana y bomberos voluntarios de Chelva, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental.

El calor extremo junto con el viento de poniente y la baja humedad elevan el riesgo de incendios forestales hoy en la provincia, incendios que rápidamente se sofocan gracias a la rápida actuación de los servicios de Emergencias.

La jornada de hoy ha estado marcada por varios conatos que han sido rápidamente controlados. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a primera hora de la tarde el aviso de un incendio de vegetación con origen en el municipio de Fontanars dels Alforins. Se han movilizado dos unidades de bomberos forestales, una terrestre y la otra helitransportada, además de una autobomba, tres medios aéreos y dos dotaciones de la Generalitat. La rápida actuación ha convertido un peligroso incendio de vegetación en un mero susto en plena alerta roja.

Por su parte, pasadas las dos de la tarde, tres d otaciones de bomberos de Moncada, la Pobla de Farnals y Sagunt, un jefe de sector, un oficial, un coordinador forestal, cuatro medios aéreos y tres unidades de Bomberos Forestales de la GVA comenzaron a intentar sofocar las llamas de un incendio en el barranco del Carraixet. El fuego se ha originado en la pedanía de Carpesa, pero las llamas han cruzado al otro lado del cauce, en el término entre Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa. Emergencias ha activado la situación 0 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y ha movilizado dos medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos. El incendio se ha controlado en apenas dos horas ante la rapidez de la actuación de los medios movilizados.

Emergencias ha informado también de conatos de incendio en Vilamarxant, Albaida, Torrent y Sueca.

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