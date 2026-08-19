Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo calor ValenciaPrecio VPOPermisos trabajo aviso rojoAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Alerta en Villar del Arzobispo por un incendio de vegetación a la entrada del pueblo

Se han movilizado varias unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y del Consorcio Provincial de Valencia

Declarado un incendio de vegetación en Villar del Arzobispo

Declarado un incendio de vegetación en Villar del Arzobispo

Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Prieto

Lucía Prieto

Villar del Arzobispo

Declarado un incendio en Villar del Arzobispo este miércoles por la noche. El fuego se ha iniciado, al parecer, en una zona de vegetación pegada a la población y muy próxima a la carretera de acceso a la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana con una autobomba, dos dotaciones de l'Eliana y bomberos voluntarios de Chelva, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental.

El calor extremo junto con el viento de poniente y la baja humedad elevan el riesgo de incendios forestales hoy en la provincia, incendios que rápidamente se sofocan gracias a la rápida actuación de los servicios de Emergencias.

La jornada de hoy ha estado marcada por varios conatos que han sido rápidamente controlados. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a primera hora de la tarde el aviso de un incendio de vegetación con origen en el municipio de Fontanars dels Alforins. Se han movilizado dos unidades de bomberos forestales, una terrestre y la otra helitransportada, además de una autobomba, tres medios aéreos y dos dotaciones de la Generalitat. La rápida actuación ha convertido un peligroso incendio de vegetación en un mero susto en plena alerta roja.

Por su parte, pasadas las dos de la tarde, tres dotaciones de bomberos de Moncada, la Pobla de Farnals y Sagunt, un jefe de sector, un oficial, un coordinador forestal, cuatro medios aéreos y tres unidades de Bomberos Forestales de la GVA comenzaron a intentar sofocar las llamas de un incendio en el barranco del Carraixet. El fuego se ha originado en la pedanía de Carpesa, pero las llamas han cruzado al otro lado del cauce, en el término entre Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa. Emergencias ha activado la situación 0 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y ha movilizado dos medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos. El incendio se ha controlado en apenas dos horas ante la rapidez de la actuación de los medios movilizados.

Emergencias ha informado también de conatos de incendio en Vilamarxant, Albaida, Torrent y Sueca.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
  2. El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
  3. Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: 'Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente
  4. Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
  5. La eclosión descontrolada de garrapatas en la Ribera obliga a cubrirse de “pies a cabeza” para trabajar en el campo
  6. València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas
  7. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
  8. La historia de José Comes: el joven agricultor de 25 años fusilado por gritar '¡Viva Negrín!' tras un día de fiesta con los amigos en Torrent

Alerta en Villar del Arzobispo por un incendio de vegetación a la entrada del pueblo

Alerta en Villar del Arzobispo por un incendio de vegetación a la entrada del pueblo

LaLiga: Atlético de Madrid - Málaga, en imágenes

LaLiga: Atlético de Madrid - Málaga, en imágenes

Declarado un incendio de vegetación en Villar del Arzobispo

LaLiga: Atlético de Madrid - Málaga, en directo

LaLiga: Atlético de Madrid - Málaga, en directo

Sorteo Bonoloto del miércoles 19 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 19 de agosto de 2026

El cantante de l'Alcúdia Òscar Briz sufre un intento de extorsión tras denunciar el robo de sus guitarras

El cantante de l'Alcúdia Òscar Briz sufre un intento de extorsión tras denunciar el robo de sus guitarras

Varios miembros de la Fed consideran "necesario" un incremento de los tipos si la inflación no se modera

Varios miembros de la Fed consideran "necesario" un incremento de los tipos si la inflación no se modera

Los Bomberos de València trabajando en el incendio del Barranc de Carraixet

Tracking Pixel Contents