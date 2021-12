No queda nada para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y el bombo expulse una bola con seis dígitos, el número agraciado con el tan esperado Gordo. Un número entre el 0 y el 999.999 que hará dar saltos de alegría a los españoles que tengan el mismo impreso en el décimo. Si hay algo que ha demostrado la Historia de la Humanidad es el poder de la esperanza y la fuerza en la fe y en las creencias de las personas. Esas creencias, cuando se habla de la Lotería de Navidad, suelen estar estrechamente ligadas al poder de un número, al archiconocido número de la suerte.

Y no tiene nada de raro, ya que todo lo que nos rodea está compuesto por números: la construcción de un edificio, los días de la semana, las fechas de acontecimientos importantes, y un largo etcétera.

La superstición en la Lotería de Navidad

¿Pero cómo saber cuál es el número de la suerte por antonomasia, si el 13 era bien considerado por los romanos y mal por los caballeros templarios? Los números tienen un sinfín de interpretaciones dependiendo de la cultura del lugar, el simbolismo religioso y las características idiomáticas de los países. De esta manera, para muchos países cristianos el 3 es considerado como un número de la buena suerte -tres reyes, la Santísima Trinidad, tres deseos-, mientras que en lugares como Vietnam, que tres personas aparezcan en una foto, por ejemplo, se considera de mala suerte.

El número más popular del mundo es el 7. Se trata de un número especial que los propios babilonios consideraban sagrado. En cambio, este número es considerado en China como un número de fantasmas y por ende, de mal augurio.

Al final, cualquier número, pese a las creencias que tenga arraigadas a su poder, puede resultar agraciado en la Lotería de Navidad. Aunque, claro está, más de 200 años de sorteo han evidenciado una cosa: existen varios números que se repiten en la pedrea. Si todavía no te has hecho con un décimo o estás dudando sobre qué número elegir para el sorteo, no te preocupes, porque te vamos a contar qué números, estadísticamente hablando, son los preferidos de la lotería navideña.

Es cierto que hay números de la suerte

Y no, el elegido por el bombo no es el 7 como muchos pueden pensar, sino el 5. Este número impar -favorito para los antiguos romanos- es la terminación que más veces toca en la Lotería de Navidad, y le precede a los siguientes números 4 y 6.

A lo largo de la historia, únicamente dos números completos han sido agraciados con El Gordo: el 20.297 ganó en 1903 y 2006, un número que no contiene ni el 4, ni el 5 ni el 6.

¿Cuál será el afortunado de este año? Tocará esperar al 22 de diciembre para realizar la comprobación de los ganadores.