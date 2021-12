Más de 2.000 millones de euros se repartirán el próximo 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cuatro de esos millones estarán destinados para el Gordo, ese premio con el que sueñan cada año todos los españoles. Desde que se celebrara por primera vez este tradicional sorteo en 1812, la ilusión y la esperanza en ganar algún pellizco no ha dejado de permanecer dentro de todos. La pedrea lleva repartiendo alegría en forma de billetes más de 200 años, y lo ha hecho hasta en 37 ocasiones por toda la Comunitat Valenciana.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, la primera vez que se cantó el Gordo navideño en Valencia fue en 1847, y desde entonces la fe de los valencianos en la buenaventura no ha dejado de crecer. Algunos prefieren llamar a su puerta realizando una serie de rituales tales como pasar el décimo por la barriga de una embarazada, asegurarse de que contenga uno de los famosos números de la suerte o incluso jugando cada año el mismo boleto.

Ya comentamos que las Cortes de Cádiz festejaron por primera vez el sorteo de la Lotería de Navidad -llamada en un primer momento “Lotería Moderna”- en 1812, fecha en la que todavía no se había extendido por todo el país. A día de hoy, en cambio, este sorteo se celebra por todo el país y es tal su popularidad que incluso en países extranjeros se puede sentir la expectación. Pero no te vamos a contar lo que sucede ahora, si no lo que pasó en Valencia en 1936.

Un sorteo de Navidad histórico

Curiosamente, este sorteo de la Lotería de Navidad no ha dejado de celebrarse ningún año desde 1812, pese a haber vivido una Guerra Civil, dictaduras y situaciones político-sociales delicadas en España. Y es que fue en uno de aquellos momentos delicados en la Historia de España que se celebró por primera vez el sorteo en Valencia.

Corría el año 1936 y España estaba sumida en plena Guerra Civil. Por aquel entonces, Valencia, aparte de acoger al Gobierno de la República huido de Madrid, se encargó de la Lotería de Navidad. Se utilizaron los mismos bombos que había en Madrid, trasladados por el gobierno republicano -se dice que viajaron en un camión Zis-5, Zis-3 o GAZ-AA- a la capital valenciana.

El 22 de diciembre de 1936, en un almacén de maderas incautado de la calle Troya, se celebró el primer sorteo de la lotería navideña en Valencia, bajo la bandera roja comunista, la republicana y la senyera valenciana. Si hubo algún cambio considerable en este sorteo fue la imposibilidad de trasladar a los niños de San Ildefonso al lugar. En sustitución, fueron otros niños quienes se encargaron de cantar los premios: los del Colegio Ferrer Guardia.

El número elegido por la pedrea valenciana

En aquel almacén cayó el primer premio valorado en 15 millones de pesetas, el 05.287, que casualmente se vendió en Madrid. Cabe destacar que la recaudación aquel año -144 millones de pesetas- fue de récord, debido a que el país se encontraba en guerra.

Pero aquel histórico día no fue la única ocasión en la que Valencia acogió sorteos importantes de la lotería. Para cuando se creó la Lotería de Navidad, ya existía en el país un sorteo, en este caso de José Napoleón, que se efectuó un 23 de abril de 1812.

