Estamos en la recta final; el año está a punto de terminar y el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Un día repleto de ilusión y magia en el que todos queremos ser los ganadores de El Gordo. Este premio, valorado en 4 millones de euros, es el principal protagonista del sorteo navideño, e incluso de todos los demás que ofrece Lotería y Apuestas del Estado.

Aunque muchos se llevan preparando durante meses para esta gran cita, es inevitable sentirse un poco nervioso de cara al 22 de diciembre. Todo está más que preparado, y apenas queda alguien que no se haya hecho todavía con un billete de la Lotería de Navidad en pos de la fortuna y un poco de ilusión.

Ilusión. De eso es lo que trata el Sorteo de Navidad del 22 de diciembre, y por ello, tradicionalmente, se ha querido compartir esa alegría participando en este juego de azar con un ser querido. Hace años se realizó un estudio que afirmaba que la mitad de los españoles repartía con familiares y amigos la Lotería de Navidad.

¿Puedo enviar la Lotería de Navidad por correo?

Seguro que alguna vez has pensado en hacerle llegar un décimo de lotería a alguien por correo, pero no has sabido cómo. A simple vista parece igual de sencillo que enviar una carta, pero debes saber que existen algunas agencias de transporte que no permiten el envío de lotería o no ofrecen la indemnización en caso de extravío.

¿Cuáles son las razones de no poder enviar Lotería de Navidad por correo?

Una de las principales razones por las que las empresas de transporte deciden no enviar lotería es porque se trata de un objeto muy valioso, muy pequeño y fácilmente deteriorable. Deberás elegir con cuidado la empresa con la que quieras enviar un décimo, y aceptar que el décimo se encuentra bajo tu responsabilidad; no habrá opción de reclamar.

Otras maneras de compartir mi décimo de la Lotería de Navidad

Lo que puedes hacer si quieres compartir un número en el Sorteo Navideño y asegurarlo es haciendo una fotocopia del mismo y entregar una copia a cada participante. En la copia deberán aparecer los datos del participante y depositario y el número, serie, fracción y sorteo del décimo.

Puedes enviar estos datos a través de WhatsApp o correo electrónico, pero debes asegurarte de incluir todos los datos y hacer constar la parte que le corresponde a cada jugador.

El día del Sorteo de la Lotería de Navidad podrás conocer si el décimo que has compartido -o te has quedado para tí- es uno de los premiados.