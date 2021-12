El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad lleva más de 200 años celebrándose y no ha habido año en el que el Gordo no haya alegrado la vida de más de un afortunado. Estamos a menos de dos semanas de que se realice este ansiado sorteo navideño y todavía podemos ver a varias personas haciendo cola en las administraciones de lotería de todo el país. Incluso vemos a algunos informándose sobre los mejores rituales para atraer la buena suerte en la pedrea.

El Sorteo de Navidad, una cuestión de suerte, fe y magia

En torno a la Lotería de Navidad existen múltiples creencias, tradiciones y maneras de atraer a la suerte, casi la misma cantidad de curiosidades. Si todavía no te has dado cuenta de que quedan menos de dos semanas para que se celebre el Sorteo de Navidad -y que puedes hacerte millonario- y no te has hecho con un décimo, te contaremos algo que te ayudará a decidirte, o al menos, a pasar el rato.

Este sorteo supone el pistoletazo de salida de las fiestas de Navidad, y seguro que, pese a tratarse de un acontecimiento tan famoso, no conocías algunos de sus datos más curiosos.

El primer sorteo de la Lotería de Navidad tuvo lugar en 1812 en la ciudad de Cádiz. El Gordo recayó sobre el número 03604. Por aquel entonces se le conocía como Lotería Moderna.

El Sorteo de Navidad lleva realizándose cada año desde 1812, sin excepciones. Incluso en plena Guerra Civil, siguió celebrándose.

En 1938 se realizaron dos sorteos simultáneos. Fue la primera y única vez que ha habido dos sorteos de la pedrea navideña.

La ciudad de Valencia fue escenario del popular sorteo navideño en el año 1936, realizado por el gobierno republicano.

El número 5 es el más afortunado en la Lotería de Navidad, ya que es la terminación del Gordo que más se ha repetido a lo largo de la historia.

Valencia es una de las ciudades con más suerte de España en la Lotería de Navidad. Concretamente, ocupa el puesto número cuatro, por detrás de Madrid, Barcelona y Sevilla.

El pueblo de Manises se ha consagrado como el más famoso de todo el país por haber festejado el Gordo hasta en 5 ocasiones.

La terminación que más veces ha resultado ganadora en Valencia ha sido el “0” -hasta un 15% de los premios vendidos han terminado en dicho número-.

Lotería Castillo es una de las administraciones de lotería pioneras en nuevas tecnologías.

El Gordo ha caído en la ciudad de Valencia hasta en 22 ocasiones.

Puede que este 22 de diciembre añadas una nueva curiosidad: te tocó a tí el Gordo de 2021. Ya lo veremos. ¡Suerte!