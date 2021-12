Todos los españoles están ansiosos por escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números afortunados de la Lotería de Navidad 2021 y mantienen la esperanza de llevarse un pellizco de suerte. Muchos intentan alimentar esa esperanza acudiendo a los lugares más bañados por la ventura de la diosa fortuna, como la administración de lotería de Doña Manolita en Madrid o La Bruixa d’Or en Sort.

Y es que tantas décadas y siglos de Sorteo de Navidad han demostrado que el azar tiene en consideración a algunos lugares más que otros. Valencia es uno de ellos.

La relación de Valencia con El Gordo

La provincia valenciana ha festejado el Gordo hasta 34 veces, y el destino lo ha querido repartir por 17 de sus localidades. El gran premio visitó la provincia de la Comunitat por primera vez en 1847, y desde entonces cada año los clientes deciden acudir y hacerse con uno de sus boletos mágicos.

Esa es la razón por la cual las administraciones de lotería valencianas se llenan de clientes, porque el 22 de diciembre es un día mítico y todos queremos que nuestro número sea premiado.

No vale con acudir a la administración de lotería, porque la suerte no nos va a visitar si no le damos una razón. Para poder resultar ganador en la pedrea navideña necesitamos comprar los décimos. No podemos saber qué décimos son los que tocan, pero sí te podemos decir qué lugares de Valencia reparten premios cada año.

Lotería de Manises: una de las más famosas a nivel nacional, se ha encargado de repartir el Gordo de Navidad en cinco ocasiones, convirtiendo al pueblo de Manises en el más premiado de España. Es la administración que más décimos vende en toda la Comunitat Valenciana, y la tercera en todo el país.

Lotería Castillo: es una de las administraciones con más volumen de venta gracias a su avance tecnológico. Logró premiar con el Gordo en 2012 y se ha encargado de repartir varios segundos y quintos premios desde entonces.

La Brujita Generosa: se encuentra en El Cabañal y en 2003 repartió más de 300.000.000 € con el Gordo de Navidad. Desde entonces, el poder de las brujas no ha dejado de brillar.

Lotería Bello: en los últimos 10 años se ha encargado de repartir tres primeros grandes premios. Es una de las administraciones más antiguas de Valencia y de las más visitadas.

Administración de Loterías Caruana: es la más antigua de toda España y se encuentra en la ciudad de Sagunto.

Ahora te toca a tí pasarte por alguna de estas administraciones y probar suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2021.