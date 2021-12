En 1812 las Cortes de Cádiz decidieron celebrar por primera vez lo que hoy en día conocemos como Lotería de Navidad. Lo que empezó como una manera de recaudar dinero para la guerra contra los franceses terminó siendo un día mágico y lleno de ilusión. Es el día más esperado del año por todos los españoles, una tradicional fecha que ya se ha consagrado como el inicio de la Navidad en el país.

Por más que llevemos unas semanas comiendo polvorones, partiendo el turrón y decorando nuestros hogares, el período navideño no se da por iniciado hasta que no escuchamos cantar a los niños de San Ildefonso.

El 22 de diciembre es una fecha mágica, que nos llena de ilusión y nos invita a compartir. Las ganas que todos tenemos en llevarnos un premio de la lotería -a ser posible El Gordo- hace que muchos queramos probar suerte en grupo. A la mayor parte de los españoles les gusta comprar un décimo entre varios, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo. Es algo bastante habitual, pero también bastante peligroso.

Problemas si el décimo de la Lotería de Navidad no está bien seguro

Si el poseedor del décimo se descuida y lo pierde -y ninguno de los del grupo ha hecho una fotocopia del mismo para poder hacer la denuncia en la policía- corre el riesgo de ser ganador del Gordo y no poder cobrarlo. Para que esto no pase, el décimo debe de estar bien guardado, a buen recaudo y fuera del alcance de la mala suerte.

Es decir, el décimo jamás debe estar dentro del bolsillo de una chaqueta o de una cartera, ya que en cualquier momento se nos puede caer en la calle o entrar en la lavadora y nos podemos llevar un disgusto. El mejor lugar donde poder guardar la Lotería de Navidad está en tu propia casa.

Pero no en cualquier lugar de tu casa. Para evitar problemas con los décimos, es recomendable que primero se haga una fotocopia o fotografía de los mismos. No obstante, no hará falta utilizarlas como medio de prueba si se guarda en un lugar conocido, cerrado y seguro. Y cuanto antes.

El mejor lugar para guardar el décimo

Ese lugar puede ser una vitrina, una estantería o incluso un cajón, pero siempre un lugar que no se suela manipular durante el día y no esté hasta los topes de cosas. Seguro que no tendrás problema en encontrar ese rincón, ¿verdad?

Comprueba tu décimo

Ahora, lo importante: descubre si eres el ganador del Sorteo de Navidad aquí.