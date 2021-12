En menos de una semana, el 22 de diciembre exactamente, se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad; un día esperado con ilusión, algo de nervios y esperanza -mucha esperanza, siendo sinceros- en que la suerte se una con el azar y reparta unos cuantos billetes.

Es un día en el que todos los españoles se quieren llevar a casa El Gordo; un día con el que todos hemos soñado alguna vez en nuestras vidas. Se trata del día que nos puede hacer cumplir todas nuestras fantasías: realizar ese viaje que tanto tiempo estábamos soñando a ese lugar tan paradisíaco, ayudar con los gastos de la casa y terminar de pagar la hipoteca, darnos un capricho y cambiar de coche…

El Gordo de 2021 es un premio que todos queremos ganar, pero, como todos los años se ha demostrado, la pedrea navideña repartirá los billetes a unos cuantos afortunados, dejándose llevar por el azar. Pero, quién sabe, eso no quiere decir que este año no te vaya a tocar a tí.

Otra Lotería de Navidad atípica

¿Alguna vez has pensado en cómo celebrar la Lotería de Navidad? Seguro que, año tras año, has visto las celebraciones de los ganadores en la televisión y te ha dado un poco de envidia. Besos, abrazos, lágrimas de alegría, proclamaciones a los cuatro vientos del número del décimo agraciado… Tú te has imaginado en esa posición un par de veces, y seguro que también tienes una lista de todo lo que querrías hacer y comprar.

Hace un tiempo que la pandemia nos ha hecho hacer las cosas de diferente manera: con mascarilla, cumpliendo una distancia con el otro y evitando el contacto físico. También a la hora de celebrar. Algo que resulta bastante difícil si te toca El Gordo, ya que la euforia del momento invita a todos a olvidarnos de las restricciones. Y a olvidarnos de que, cantarlo a los cuatro vientos puede hacer que aparezcan amigos por debajo de las piedras y puede dibujarnos una diana en la cara para hacer el trabajo fácil a los ladrones.

Recuerda que estamos en unos tiempos complicados, por lo que puede que tengas que posponer algún que otro viaje a Maldivas, Tailandia o a la costa gallega. Lo más recomendable a la hora de celebrar que te ha tocado la Lotería de Navidad es haciéndolo con los tuyos, en privado, y tratando de no fundir el dinero.

Celebrarlo, pero con distancia

Se recomienda evitar aglomeraciones, sobre todo las que se producirán en las administraciones de lotería del 22 de diciembre. Si te preocupa cobrar el premio de tu décimo, no te preocupes: tienes hasta 3 meses para hacerlo. Eso sí, no te duermas en los laureles porque una vez finalizado el plazo te puedes quedar sin premio.

Comprueba tu décimo

Si quieres saber si la Diosa Fortuna te ha dejado algo el día del Sorteo de Navidad, entra aquí.