Ya no queda nada para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad y todos los jugadores se aferren a su décimo, deseando que resulte premiado con el Gordo. Habrá quienes se hayan preparado hasta la saciedad para este momento: eligiendo el “número de la suerte” y pasando el décimo por el lomo de un gato negro, pero también habrá quien todavía no haya comprado ningún número o no haya querido hacerlo. ¿Y si se encontraran con algún décimo en la calle? ¿Qué harían?

Encontrar un décimo extraviado: ¿quedártelo o devolverlo? Uno de cada dos españoles (53,83%) asegura que, si se encontrase por la calle un décimo agraciado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, se lo quedaría y cobraría el premio, según la encuesta realizada por el instituto Sondea para Securitas Direct. Los resultados de esta investigación señalan que, por comunidades autónomas, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son los que en mayor porcentaje se quedarían el boleto (63,38%), frente a los asturianos, que son los que menos (32,61%). Preguntados sobre qué harían en el caso de encontrarse una cartera en la calle, casi tres de cada cuatro españoles (73,71%) manifiestan que devolverían todo el contenido de la cartera, mientras que uno de cada cuatro se quedaría con el dinero y devolvería solo la documentación (23,16%). Además, un 3,14% dice que se quedaría con el dinero y se desentendería del resto. Por otro lado, en el caso de ver en la calle o en un centro comercial cómo a una persona se le caen 50 euros, el 85,01% de los españoles afirma que se lo devolvería, mientras que un 14,99% disimularía, los cogería y se los quedaría. El espíritu navideño, ¿en peligro? En relación con la solidaridad, tres de cada cuatro españoles (76,34%) piensa que cada vez se está perdiendo más el espíritu navideño de ayudar a la gente más necesitada, frente a un 23,66% que opina lo contrario. La encuesta, con un error muestral del +/- 2,2%, ha sido realizada sobre una muestra de 2.009 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad, seleccionados de forma proporcional a las cuotas de población española en función del sexo, grupo de edad y comunidad autónoma. Comprueba tu número ¿Eres uno de los ganadores del Sorteo de Navidad? Compruébalo aquí a partir del día 22.