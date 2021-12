Sólo te casas una vez en la vida. O eso dicen. Por eso, se trata de una de las fechas más importantes en la vida, y por ello se cuida hasta el detalle. La elección del vestido de novia es algo importantísimo, y muchos deciden tirar la casa por la ventana y gastarse el dinero. Te presentamos los vestidos de novia más caros de la historia, esos vestidos que podrías comprarte si este año te toca la Lotería de Navidad.

La palma del vestido más caro -o, al menos, de uno de los más caros- se lo lleva un modelo de la diseñadora Reem Acra. Se trata de una pieza de coleccionista, que está valorada en 1.700.000 de euros. Si quieres hacerte con este vestido, tienes que optar al premio Gordo de la Lotería de Navidad 2021. Un lujo al alcance de muy pocos.

Los vestidos de novia de las celebrities

Entre las celebrities, los vestidos de novia más caros son los protagonistas.

El vestido más caro de los últimos tiempos lo lució Amal Clooney en su boda con el actor en 2014 en Italia. La prestigiosa abogada de Derechos Humanos apostó por un modelo del diseñador Oscar de la Renta.

De corte clásico y encaje, el vestido de novia de Amal Clooney estaba valorado en 380.000 euros.

Siguiendo muy de cerca en precio al anterior vestido de novia, se encuentra el que lució Kim Kardashian en su boda con Kanye West. La celebrity optó por un modelo de Givenchy, con retoques de su amigo Ricardo Tisci. Las transparencias y el velo fueron las notas predominantes de este modelo por el que Kardashian pagó 350.000 euros.

Desde la realeza, el vestido más caro que se ha visto ha sido el de Kate Middleton. La joven impactó a todo el mundo con un traje de Sarah Burton, para Alexander McQueen.

El diseño entallado a la figura con encajes fue todo un acierto y se convirtió en uno de los más imitados ese año. El original que se pudo ver en la boda real costó 340.000 euros.

En España, la boda de los príncipes de Asturias fue todo un acontecimiento. No obstante, el vestido de la futura reina no destacó por su precio. Según se informó en el momento, el diseñador Manuel Pertegaz no cobró más que 6.000 euros por la pieza. Un precio que, tal y como apuntan los expertos, es irrisorio teniendo en cuenta el lujo del mismo. Realizado en seda natural y con 'corte princesa', Pertegaz realzó la figura de doña Letizia con un vestido lleno de detalles.

Lejos de las cifras desorbitadas, pero con varios ceros en sus precios destacó también el vestido rosa de Giambista Valli, que Jessica Biel lució en su boda con Justin Timberlake. La actriz lució un vestido con palabra de honor y falda con capas, por el que pagó 95.000 euros.

Algo menos que Biel pagó en su día Victoria Beckham por su vestido de novia. El mítico traje color champagne con el que dio el 'sí, quiero' a David Beckham está valorado en 90.000 euros.

La propia Victoria Beckham vistió a Eva Longoria el día de su boda. La diseñadora ofreció a su amiga para su boda mexicana un modelo ceñido y con tirantes anchos, valorado en 3.200 euros. Este último vestido de novia, se trata de una pieza de lujo pero está al alcance de muchas futuras novias.

¿Ya sabes qué vestido te gustaría comprarte si tu décimo resulta agraciado?