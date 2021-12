Como cada año una vez se van acercando estas fechas, el Sorteo Extraordinario de Navidad cobra protagonismo, y junto a él, un sinfín de dudas a la hora de elegir el décimo dorado. ¿Cuál será el ganador este año? ¿Qué número debo comprar: el impar, el par, o ese que no me da buena espina, por si acaso toca? Los bombos del sorteo no tienen preferencia por ningún número; ya sea el 17.350 o el 666. No obstante, para los jugadores no todos los números son iguales. SIGUE AQUÍ EL DIRECTO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2021

Existen varios números denominados como “los feos”, aquellos que nadie quiere y que pocos se atreven a comprarlos. El por qué de elegir un número antes que otro en el Sorteo de Navidad Los trabajadores de las administraciones de Loterías y Apuestas, que cuentan con mucha historia y tradición en esto del 'Gordo' a sus espaldas, son los que mejor conocen las manías de los jugadores. Los boletos más comprados son, normalmente, los números terminados en el 7 y el 9, seguidos del 5 y el 3. Los jugadores se fijan mucho en la terminación del décimo y en las estadísticas del sorteo. Así, los más deseados son los impares. Otra característica de un décimo bonito es que contenga números dispares, que no se repitan, que no sean bajos. Y es que, a priori, un número como el 00.198 suena un poco mal, "seguro que no toca". Algunas de las numerosas manías y supersticiones relacionadas con los compradores de la Lotería de Navidad son realmente curiosas: por ejemplo, hay personas que buscan "la muerte", es decir, las terminaciones en 00, o la "agonía", que acaban en 99. 2010: un año con el Gordo “feo” Ante tanto rechazo a los números "raros", los vendedores de la Lotería de Navidad enseguida nos recuerdan la lluvia de premios del Sorteo del 2010, que cayó en los números más "feos". El segundo premio del 'Gordo' del 2010 le correspondió al 00.147, un número que a buen seguro muchos descartaron por ser "poca cosa". Al 69.069 le cayó uno de los quintos premios y repartió 10 millones de euros en Palma de Mallorca. Si a pesar de todo, los feos no le terminan de gustar, una manera alternativa a la hora de comprar un décimo "simpático" y afortunado puede consistir en apoyarse en las estadísticas. Hay números y terminaciones que salen más que otros, como es el caso del número 5, la terminación más popular en el sorteo navideño. También hay números y terminaciones que no salen nunca, o que incluso se repiten. Objetivamente, el dato está ahí: el 15.640 y el 20.297 son los únicos números premiados con el 'Gordo' en dos ocasiones. El primero en 1965 y 1978 y el segundo en 1903 y 2006.