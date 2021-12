Los nervios ya están a flor de piel, y las preguntas no dejan de surgir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué número de todos los 100.000 se llevará el Gordo este año? ¿Será el mío? O lo más importante: si gano un premio de la Lotería de Navidad, ¿cuánto dinero exactamente me corresponde? No te preocupes, porque te vamos a explicar con detalle qué cantidad de dinero le corresponde a cada premio del Sorteo de Navidad para que puedas ingresarlo -y disfrutarlo claro- cuanto antes.

El Sorteo de la Lotería de Navidad es un ritual que nos hace coger un boli y un papel -o el apartado de Notas de nuestro móvil- y comenzar a redactar una lista de todos los sueños que queremos cumplir. Si al final del sorteo te encuentras pensando en cómo gastar el dinero que te ha tocado, y sobre todo, la cantidad que debes pagar a Hacienda, significa que has sido uno de los afortunados en la pedrea navideña. Así que, primero de todo: ¡felicidades! No muchos logran ser bendecidos por la Diosa Fortuna. Ahora, lo segundo. Lo más importante, antes de todo, es que te tomes un respiro y verifiques que el décimo que tienes en tus manos ha sido premiado por los bombos. Debes tener en cuenta que, si se trata de uno de los premios mayores, puede que aparezcan amigos que no hayas visto en mucho tiempo. Estate preparado. Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad ¿Eres uno de los afortunados del Sorteo de 2021? Compruébalo aquí para salir de dudas. Solo tienes que entrar, introducir el número de tu décimo y ver si te ha tocado algo en el Sorteo de Navidad. ¡Suerte! El dinero que corresponde a cada premio de la Lotería de Navidad Primer premio, “El Gordo”: por cada euro jugado, el afortunado se lleva 20.000 euros. Si tienes un décimo premiado, el importe es de 400.000 euros.

Pedrea navideña: el premio más popular, con 1.000 euros por serie, premia a 1.794 números. Por cada euro jugado, se ganan 5 euros; 100 euros por décimo. Los premios de la Lotería de Navidad 2021 Segundo premio: el 72119 ha llovido en Basauri (Vizcaya).

el ha llovido en Basauri (Vizcaya). Tercer premio: el 19517 ha caído en la calle Xàtiva de València.

Cuartos premios: el 42833 y el 91179. Quintos premios: 92052 reparte 270.000 euros en València, Manises, Benidorm y Canet d'En Berenguer ,70316 deja 120.000 euros en Guadassuar y Manises, el 26711 ha caído también en Manises, y el 24198. Lo que se lleva Hacienda Si el valor de un premio es menor a 2.500 euros, no debes tributar a Hacienda. Solo tendrás que tributar por el 20% si te toca uno de los tres primeros premios.