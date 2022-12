Nadie juega a la Lotería de Navidad sin soñar alguna vez con llevarse un premio a casa. Seguro que tú mismo has pensado alguna vez en lo que harías si te tocase un premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Durante toda la vida se ha dicho que el dinero no da la felicidad, pero hemos podido ver durante más de 200 años esa felicidad que rebosan todos aquellos que resultan agraciados en el sorteo navideño, ya sea con el primer premio o con un poco de dinero atrás. Lo que cuenta es participar, es lo más importante, ya que no podemos atraer a la diosa fortuna si no compramos un décimo o una participación en la lotería.