El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad tocará a las puertas de aquellos a los que la suerte le sonría para colmarle de miles de euros, 400.000 euros al décimo premiado, más concretamente. Pero, ¿qué hacer si el décimo premiado de la Lotería de Navidad se cae a la lavadora?

Existen cientos de anécdotas sobre décimos premiados que han terminado en la lavadora. Casos reales que si se presentan en forma de estadística sorprenden al más incrédulo.

Un disgusto que de suceder, no evitaría algún que otro quebradero de cabeza pero que no supone una catástrofe. Si el décimo premiado se mete en la lavadora por accidente puede tener solución, incluso si no nos damos cuenta hasta que el programa de lavado ha terminado y termine saliendo como una pasta de papel.

¿Qué hacer si el décimo está deteriorado?

Según Loterías y Apuestas del Estado, hay que llevar el décimo a una administración, que lo remitirá al citado organismo para que lo revise y determine si procede cobrar el premio.

En caso de que el décimo esté muy estropeado, deberá ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la que se pronuncie sobre la validez del mismo y emita un veredicto.

Pasos a seguir en este caso:

1. No intentar manipular el décimo deteriorado por nada del mundo. Es decir, no intentar reunir las piezas con celo por nuestra cuenta, ni intentar despegar las piezas mojadas. Tan sólo esperaremos a que se seque bien.

2. Reunir todas las piezas posibles y llevarlo tal cual lo hemos encontrado en un sobre de plástico a una administración de Loterías.

3. Esperar la resolución de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Como último consejo, recomendamos tener paciencia. Los expertos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre llevan años inspeccionando cada caso de deterioro de décimos minuciosamente y disponen de medios adecuados para verificar y reconstruir el billete, como si de un puzzle se tratase.