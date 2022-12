El gran día ha llegado y es el momento de tener las cosas claras. El Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 está repartiendo premios por decenas de lugares de España y puede que hayas sido uno de los agraciados. Si es así, te conviene conocer las pautas a seguir a la hora de cobrar tu premio de la Lotería de Navidad.

Si la diosa fortuna ha acudido hasta ti y cuentas con un décimo premiado, debes saber que puedes cobrar el importe desde hoy mismo a las 18.00 horas. Pero, ¿da igual la cuantía?

Todo depende de la cuantía con la que hayamos sido agraciados. Si nuestro premio es inferior a 2.500 euros, podremos cobrarlo en cualquier administración de lotería. Por el contrario, si el premio que vamos a recibir es superior a los 2.500 euros, se deberá acudir a entidades financieras concertadas, por lo que todos aquellos que se hayan llevado el premio Gordo tendrán que recibir el dinero en un banco.

Otra opción para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es acercarse a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. En ese caso, sólo se necesitará el DNI y el décimo premiado, para poder realizar el cobro del premio, sea cual sea la cantidad recibida.

La rapidez para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es un gesto habitual de todos los premiados. No obstante, los más despistados deben tener cuidado, ya que el plazo máximo de cobro de los premios es de 3 meses. Pasado ese tiempo el pago caduca y no puede hacerse efectivo. Gracias a dichos descuidos, Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

El fisco ingresa un buen pellizco cada año en concepto de impuestos por los premios de este sorteo extraordinario de la Lotería. En 2022 se mantiene la retención del 20% de la parte de cada premio que exceda el importe exento de 40.000 euros.