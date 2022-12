El sorteo más famoso y jugado es, sin duda, el de la Lotería de Navidad. Casi todo el mundo juega, e incluso las empresas crean su propio número para que sus trabajadores prueben suerte. La ilusión que se respira con este sorteo es inigualable a cualquier otro, y todo aquel que participa tiene la esperanza de que alguno de sus décimos salga premiado, si no es con el Gordo, al menos llevarse un pellizquito. No obstante, no todo el mundo se gasta la misma cantidad de dinero, y la tradición de participar está más arraigada en algunas zonas de España que en otras.

¿Cuántas veces ha caído el gordo en Valencia? Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la provincia de Valencia se sitúa en la zona media de la tabla que refleja cuánto dinero se gasta de media por habitante en cada una de las provincias españolas en el sorteo de Lotería de Navidad. Según los últimos datos publicados el pasado 22 de diciembre de 2021, las navidades pasadas los valencianos se gastaron 185.337.820,00 euros en lotería navideña, lo que se traduce en 71,51 euros por persona.

La media española es todavía más baja, y es que pese a que el año pasado la recaudación por la venta total de Lotería de Navidad ascendió hasta los 3.028.564.380 euros, esta cantidad de dinero refleja que cada español se gastó uno 63,83 euros.

Por una parte, la provincia en la que más dinero invirtieron de media en el sorteo navideño fue, con diferencia, Soria, con 232,06 euros de gasto medio por habitante. Las siguientes en las que más dinero gastaron fueron Burgos (125,19 euros), Segovia ( 123,49 euros) y Palencia (116,26 euros). Por otra parte, en la que menos lotería compraron fue Melilla, con 15,53 euros por persona, seguida de Ceuta (16,57 euros), Las Palmas (37,31 euros) y Girona ( 38,11€).

