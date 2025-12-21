Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'

Cada mes de diciembre, se repite un ritual que mezcla tradición, superstición y esperanza: elegir dónde comprar su décimo de la Lotería de Navidad en Valencia. Hay quien confía en números heredados, quien se deja llevar por la intuición y quien, cada vez más, mira al pasado en busca de pistas. Porque la historia de El Gordo en la provincia deja datos curiosos que no pasan desapercibidos.

A lo largo de más de dos siglos de sorteos, el primer premio ha ido cayendo de forma irregular por distintos municipios valencianos, pero no todos han tenido la misma suerte. Algunas administraciones han pasado casi desapercibidas, mientras que otras se han convertido en auténticos símbolos de fortuna, atrayendo a compradores incluso de fuera de la provincia año tras año.

Los registros históricos muestran que existe una clara diferencia entre localidades con apariciones puntuales y otras donde, en cambio, El Gordo ha regresado en múltiples ocasiones. En este contexto, destacan administraciones que han logrado vender el primer premio varias veces, consolidando una reputación que se mantiene viva en la memoria colectiva de los valencianos.

Un hombre prepara el bombo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

El gordo, en siete ocasiones

Entre todas ellas, una administración concreta se sitúa a la cabeza Valencia, con una cifra de primeros premios que la convierte en la más afortunada del territorio valenciano. No se trata de una gran capital, sino de un municipio que ha sabido ganarse un lugar destacado en la historia de la Lotería de Navidad española. Es la administración de Manises de la calle Mestre Guillem, que ha vendido El Gordo en 7 ocasiones: 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023.