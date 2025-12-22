SORTEO EXTRAORDINARIO
Esta es la administración en la que han tocado el quinto y luego el tercer premio de la Lotería en Madrid: "Ya te dije que daríamos más"
En el número 18 de la calle Alcalá, en pleno centro, han tenido una doble alegría este lunes: "La emoción es siempre la misma. Nos sube la adrenalina"
En el número 18 de la calle Alcalá, en pleno centro, Ángela celebra la suerte. Acaba de repartir un quinto premio, el 23.112. “Hemos vendido casi toda la serie aquí, todos presenciales. Al estar en una zona tan concurrida, no sabemos a quién ha tocado”, dice. "A lo largo de la mañana repartiremos más. Hoy han sido muy madrugadores casi todos los premios. El año pasado en cambio, tardaron muchísimo. Dicen que el 13 da mala suerte, pero a mí me encanta. A ver si sale", aventuraba, justo antes de ocurrir lo que preveía.
De pronto, cuando todavía lo festejan, cae también parte del tercer premio, el 90693. De él han vendido una serie entera. Doble alegría. “Ya te dije que daríamos más. No han pasado ni 20 minutos. Estamos muy contentas. Es el segundo año que repartimos el tercer premio y la emoción es siempre la misma. Nos sube la adrenalina. Todavía no sabemos cuántos décimos hemos repartido del 90.693, pero ha sido todo presencial. No vendemos online. Al décimo son 50.000 euros, con esto da para algo más, pero no para mucho. Para tapar agujeros sirve, pero para poco más”.
Menguados por las lluvias
Esta administración, La Pajarita, la regentan dos primas, amigas de Ángela. Ella llegó aquí hace 10 años y, desde entonces, no ha parado de dar premios: “El año pasado un segundo y un tercero, también en el niño”.
Las lluvias, dice, han menguado las ventas, especialmente las últimas semanas antes del sorteo, que es cuando más solían vender. Aún así, cree que han logrado un alto número.
“Hemos vendido prácticamente lo mismo que el año pasado, quizás un poco más. Las lluvias nos han quitado algunas ventas las últimas semanas, que es cuando más se vende.
"Es una satisfacción"
"Estamos felices. Es una satisfacción poder ayudar a la economía de alguien. Ahora mismo habrá una persona en su casa feliz y dispuesta a solucionar algunas deudas. Ojalá le haya tocado a personas que realmente lo necesiten. Aquí vienen muchas personas diciendo que les vendría bien para terminar de pagar su hipoteca, o para ayudar a sus hijos".
El quinto premio son 60.000 euros la serie, 6.000€ cada décimo. "Hoy en día no da para nada, así que lo mejor es darse un capricho. Quizás un viaje o comprar algo que en el día a día te da apuro comprar. Con estos 6.000 euros la vida nos pone difícil pagar cualquier cosa", explica.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en València ciudad?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alaquàs?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Manises?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Torrent?
- ¿Donde ha tocado la Lotería de Navidad en Xirivella?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paterna?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Quart de Poblet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Mislata?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfara del Patriarca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfafar?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paiporta?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Catarroja?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sagunt?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Gandia?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alzira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Algemesí?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Carlet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sueca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Albaida?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Requena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Utiel?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Moraira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Benidorm?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alicante?
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad