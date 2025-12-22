Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025, en directo | 70048, sale el segundo premio de la loteria de la Navidad 2025

El Sorteo de Navidad reparte este año 2.772 millones de euros en premios que se pueden cobrar desde esta misma tarde

Marga Vázquez

Moisés Domínguez

Mapi Casabán

Amparo Soria

València

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte).

Los premios de la Lotería de Navidad más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025

