Los números premiados de Lotería de Navidad 2025

La suerte está echada y miles de españoles encaran la Navidad con unos cuantos euros de más en el bolsillo. El sorteo de la Lotería de Navidad está llenando de ilusión el Teatro Real de Madrid, el enclave tradicional de la mañana más especial del año.

Como cada 22 de diciembre, la combinación más deseada es la que corresponde con el Gordo, que está dotada por 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo. Eso no quiere decir que nadie le haga ascos a cualquiera de los otros premios mayores que reparten los niños de San Ildefondo. Incluso una pedrea puede ser un buen consuelo.

Las ventas del sorteo han crecido un 1,4% respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El gasto medio por habitante ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros.

Listado completo de premios

Primer premio: 79432

Segundo premio: 70048

Tercer premio:

Cuartos premios: 78477

Quintos premios: 23112, 60649