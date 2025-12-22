El repartidor que ha traído el cuarto premio de la lotería a Alaquàs
Juan, de Lotería Castillo (Alaquàs) ha repartido una serie completa del número premiado, el ‘78477’
Después de un año marcado por la reconstrucción de la dana, la luz llega a Alaquàs en forma de cuarto premio. 200.000 euros se han repartido en la administración de Loteria Castillo en la Avenida Blasco Ibáñez, 59, donde el año pasado ya repartieron un quinto y un cuarto premio.
Marcos bernabeu, dueño de la administración, vive el momento con “mucha emoción y alegría” y está seguro que el primer premio “va a tocar aquí también, 100%”.
Pero si alguien es el responsable de esto es Juan, el repartidor que ha conseguido vender la serie del ‘48477’, que se ha llevado muchas sonrisas en la mañana de hoy. En Chollos el Barato, Manises, clientes o curiosos compraban los décimos, sin saber que se iban a llevar la sorpresa de 20.000 euros.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
