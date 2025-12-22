El repartidor que ha traído el cuarto premio de la lotería a Alaquàs

Después de un año marcado por la reconstrucción de la dana, la luz llega a Alaquàs en forma de cuarto premio. 200.000 euros se han repartido en la administración de Loteria Castillo en la Avenida Blasco Ibáñez, 59, donde el año pasado ya repartieron un quinto y un cuarto premio.

Marcos bernabeu, dueño de la administración, vive el momento con “mucha emoción y alegría” y está seguro que el primer premio “va a tocar aquí también, 100%”.

Pero si alguien es el responsable de esto es Juan, el repartidor que ha conseguido vender la serie del ‘48477’, que se ha llevado muchas sonrisas en la mañana de hoy. En Chollos el Barato, Manises, clientes o curiosos compraban los décimos, sin saber que se iban a llevar la sorpresa de 20.000 euros.