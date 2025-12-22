Sorteo Extraordinario
El número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre
Redacción
El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el X alambre de la quinta tabla.
¿Cómo cobrar el premio?
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.
Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en València ciudad?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Manises?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Torrent?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paterna?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Quart de Poblet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Mislata?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfafar?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paiporta?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Catarroja?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sagunt?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Gandia?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alzira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Algemesí?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Carlet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sueca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Albaida?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Requena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Utiel?
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad