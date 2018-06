El PP ya recoge firmas contra la peatonalización de la calle Marqués de Campo de Dénia

El PP de Dénia ya mueve ficha contra la peatonalización de Marqués de Campo. Ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Su portavoz, María Mut, denunció ayer que el gobierno local (PSPV y Compromís) ha gastado 33.500 euros en una encuesta y un estudio de viabilidad que no aportan, según ella, casi nada. Criticó que a los vecinos se les realizara la pregunta, que calificó de «torticera» y «nada fiable», de sí querían devolver al viandante la calle. Mut lamentó que los encuestadores no lanzaran directamente la cuestión clave: si los dianenses quieren o no que se peatonalice este vial. También recriminó que de los 400 encuestados sólo el 7 % (28 personas) son residentes de Marqués de Campo.

«Además, la pregunta del millón que no plantea el equipo de gobierno es qué nos va a costar la peatonalización», lanzó la portavoz popular, que auguró que cerrar esta arteria al tráfico va a suponer «colapsar» las paralelas de Saladar y Patricio Ferrándiz