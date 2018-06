Xàbia salvará los accesos a sus 26 «pesqueres» que están en peligro de desaparecer

Xàbia no dejará que los chalés de los acantilados se traguen las históricas e inverosímiles sendas que los labradores abrieron en el Portitxol, el Cap Negre, el Cap de la Nau, Ambolo o la Granadella para descolgarse hasta los salientes de piedra o los cañizos que sujetaban a la roca y realizar pesca de subsistencia. Los encesers, así se conocía a estos pescadores ocasionales, vendían el pescado y redondeaban un poco sus exiguos jornales del campo.

Tras desvelar Levante-EMV que un informe, elaborado por los propios técnicos del ayuntamiento, advertía de que 26 pesqueres (las antiguas sendas de los acantilados) estaban en peligro de desaparecer ya que arrancaban en suelos urbanos y en parcelas privadas, la edil de Urbanismo, Isabel Bolufer, aseguró ayer que esas veredas tradicionales se van a preservar. Incluso planteó llevar a cabo expropiaciones para salvaguardar su uso público.

El plan general estructural que hace unos meses salió a exposición pública no incluía les pesqueres en el inventario de bienes patrimoniales protegidos. Bolufer aclaró que estas sendas no están catalogadas como Bien de Relevancia Local (BRL) y de ahí la dificultad de recogerlas en ese inventario. Sin embargo, avanzó que cuando se desarrolle el plan general pormenorizado sí se grafiarán una por una estas 26 pesqueres, así como las otras muchas que hay en el litoral de Xàbia (unas 70 y la mayoría, al estar en suelos de especial protección ecológica y paisajística, se hallan a salvo de usurpaciones). Se creará una servidumbre de paso para que el urbanismo en los acantilados no borre estos vestigios de un tiempo en el que la abrupta costa xabienca remitía más a la supervivencia y al peligro que al turismo. En la actualidad, sin embargo, algunas de estas sendas se han convertido en accesos a las recoletas calas que cada día están más de moda. Les pesqueres aún mantienen elementos como cuerdas y escalera de madera que revelan cómo se las ingeniaban los vecinos para trazar caminos imposibles.