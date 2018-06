Paco 'Telefunken', "emocionado" con À Punt

"¡Paco, que ya se ve Canal 9!". A Paco Signes o Paco "Telefunken", que así lo conocen en su pueblo, Gata de Gorgos, sus vecinos lo saludan estos días con esa exclamación. À Punt todavía debe hacerse un nombre. La gente no olvida la denominación de la anterior televisión valenciana, cerrada hace ya cuatro años largos por el Consell del popular Alberto Fabra.

A Paco, sus vecinos, con ese peculiar saludo, le recuerdan su gesto de rebeldía del 29 de noviembre de 2013, el día del fundido a negro de Canal 9. A este experimentado técnico de telecomunicaciones lo reclutaron de urgencia para hacer un informe de cómo apagar las emisiones. Pero, cuando llegó al centro de producciones de programas de Burjassot junto a su sobrino Pepe, descubrió que querían convertirlo en verdugo, en el hombre del apagón. Se negó. "Me voy a casa; no se cierra por mí", dijo Paco, que ese día se convirtió en un héroe. Ya no hizo más declaraciones. "Lo había dicho todo. No tenía nada más que explicar", indicó ayer a Levante-EMV.

Ahora, a sus 68 años, Paco ha vuelto a sintonizar la televisión valenciana. "Bueno, un poco de emoción sí he sentido. Que sea para bien. Las sensanciones son buenas. Pero el futuro ya dirá", afirma este cauto vecino de Gata. No quiere recordar mucho los hechos de aquella tensa madrugada en la que se negó a cortar las emisiones de Canal 9. "Sí recuerdo que quienes estaban en el plató hablaban rápido pues temían que de un momento a otro se acabara. Pero llegó alguien y les dijo: "Tranquilos, podéis hablar todo lo que queráis que Paco "Telefunken" no va a cerrar Canal 9".

Este profesional de prestigio contrastado dice que es importante que la nueva televisión tenga "un coste razonable" y cumpla su cometido de "servicio público". "Debe ser una televisión plural y profesional", afirma. "Técnicamente, ponerla en marcha no habrá sido difícil, ya que las infraestructuras de reemisión estaban intactas", indicó este técnico de Gata de Gorgos, que se mostró confiado en que no se repitan errores como el de caer en una "tele púlpito".

Paco sonríe cuando sus vecinos le saludan y le dicen que, por fin, Canal 9 está de nuevo en antena. "Que sea para bien", contesta el técnico de telecomunicaciones que se negó a desenchufar la radiotelevisión valenciana.