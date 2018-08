Poesía a la luz de la luna en Ondara

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ondara, dirigida por Raquel Mengual, ofrece, como novedad en su programación para este mes de agosto, la posibilidad de disfrutar de la poesía a la luz de la luna, con un ciclo de tres sesiones de poesía en horario nocturno. "Poesia a la llum de la lluna" comienza este jueves 9 de agosto con una sesión en Pamis a partir de las 20:30 horas, a cargo del grupo "Mut i Nona" integrado por Andreu Mut, (voz y murga), Nono Cervera (guitarra) y Sergi Sánchez (percusión), que ofrecerán un recital poético musical. El próximo jueves 16 de agosto será en el Parc de l´Era a las 20:30 horas a cargo de Joan Mestre (poeta autodidacta, natural de Pedreguer y vecino de Ondara). Y el jueves 23 de agosto a las 20:30 horas, en el Claustro del Ayuntamiento, "Poesia a la llum de la lluna" correrá a cargo del escritor y poeta local, Francisco Cejudo, que estará acompañado a la guitarra por la profesora del Conservatorio de Dénia, Concha Ballester.

Por otro lado, también se proyectarán este mes de agosto dos películas al aire libre, los viernes 10 y 17 de agosto, dentro del ciclo de "Cinema a la fresca". Desde la organización se pondrá a disposición de las personas asistentes mesas y sillas, y se anima a que acudan a cenar "de cabaset". La primera sesión del Cinema a la fresca será este viernes 10 de agosto en Pamis a las 22 horas: "Perfectos desconocidos", de Álex de la Iglesia, con Belén Rueda, Eduardo Noriega, Dafne Fernández y Juana Acosta. Una película dirigida a público mayor de 12 años. Cabe destacar que antes de la película, se proyectará el cuento "La raboseta de Pamis". Y el siguiente viernes, 17 de agosto, se ofrecerá a las 22 horas en el Parc de l´Era la proyección de la película "Wonder", dirigida a todos los públicos. Es un drama dirigido por Stephen Chbosky e interpretado por Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, y Mandy Patinkin. Antes de la película se proyectará el documental "Tal com erem".

El Ball al Centre Social se celebrará los sábados 11 y 18 de agosto en la Plaza del Centre Social con la actuación de Rosana.

IV JAZZDARA FESTIVAL

Cabe recordar que del 24 al 26 de agosto se celebrará el IV Festival de Jazz de Ondara "Jazzdara" con actividades en la Casa de Cultura y en la Plaza Mayor de Ondara. El festival musical está organizado por la Concejalía de Cultura de Ondara y la Asociación Terra Cultura - Col·lectiu Jazzdara La Marina Alta. El programa de conciertos del IV Festival de Jazz de Ondara comenzará el viernes 24 de agosto a las 19 horas en la Casa de Cultura, con un concierto didáctico para niños, niñas y mayores, a cargo del Col·lectiu Jazzdara. En cuanto al concierto nocturno del viernes 24, será a las 23 horas a cargo de The Swing Machine. El sábado 25 de agosto a las 23 horas se ofrecerá el concierto de CSM Trío, con Javier Colina, Perico Sambeat y Marc Miralta. El domingo 26 de agosto a las 23 horas la actuación estará protagonizada por Eva Romero & Ramon Cardo trío. En cuanto a las master class, las personas interesadas pueden formalizar su inscripción antes del 10 de agosto por correo, contactando con jazzdarafestival@gmail.com. Se ofrecerán cuatro sesiones, todas en la Casa de Cultura. El jueves 23 de agosto a las 19 la master class grupal correrá a cargo de Jeff Jerolamon, Julio Fuster y Joan Vicens; el sábado 25 de agosto a cargo de Javier Colina, Perico Sambeat y Marc Miralta. El domingo 26 de agosto se ofrecerán dos sesiones; la primera será una master class de canto a cargo de Eva Romero a las 17 horas; y la segunda, a cargo de Ramon Cardo, que impartirá una master class de improvisación de todos los instrumentos y voz. Por otro lado, el Off Festival Plaça de Bous contará con sesiones de conciertos gratuitos en la terraza de la plaza de toros, todos los jueves del mes de agosto a las 23 horas. El 9 de agosto, Clara Juan Trío; el 16 de agosto, Peter Gun & The Paper Hats; y el 23 de agosto, Jeff Jerolamon Jazz Experience.