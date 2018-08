Compromís pide que se protejan en Calp 200.000 metros cuadrados de suelo urbanizable

Compromís ha lanzado en Calp un gran órdago proteccionista. Presentará en el próximo pleno una propuesta para desclasificar, es decir, proteger más de 200.000 metros cuadrados de suelo que es ahora urbanizable. Está en las partidas Garduix, Pla de Feliu y Ràfol. El grupo quiere avanzarse al nuevo "boom" urbanístico y echar el cerrojo en el poco terreno que todavía es susceptible de proteger en un municipio que compagina dos modelos urbanísticos, el de los chalés (extensivo) y el de las grandes torres de apartamentos y hoteles.

"Lo que no puede ser es que siempre se llegue tarde. La aprobación de esta propuesta permitiría proteger más de 200.000 metros cuadrados, lo que supone aligerar mucho la carga urbanística prevista en el plan general, que ya es excesiva", ha explicado el portavoz de Compromís, Ximo Perles.

Los valencianistas avanzan que su propuesta no presenta dificultades técnicas, ya que el suelo que se desclasifica no es urbano y protegerlo resulta "relativamente sencillo". No se han generado derechos adquiridos con los propietarios.

El portavoz de Compromís espera que toda la corporación lo tenga claro. Sostiene que el equipo de gobierno (PP e independientes), cuando se ha planteado revisar de abajo a arriba el PGOU, ha defendido que prefería modificaciones puntuales. Además, insiste Perles, estos terrenos no están urbanizados. "Entendemos que no hay ningún motivo para oponerse. Pero estamos abiertos a cualquier aportación que enriquezca la propuesta".