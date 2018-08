El mundo al revés. Esta vez no es el dueño el que busca a su mascota extraviada. La mascota, en este caso un loro gris de cola roja, ha perdido a su dueño. El loro, que está anillado, se coló volando en un bar de comida rápida. Levantó revuelo, claro está. Acudió el Servicio Municipal de Protección de Animales. Su cuidador todavía no lo ha reclamado. Si no lo hace, el servicio municipal trasladará al ave al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.