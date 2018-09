La planta depuradora de la Barraca, al límite este verano

? La depuradora de la cala de la Barraca ya no da abasto. Los nuevos chalés y el hotel que se construirían si se da luz verde al PAI del Portitxol (en la imagen los terrenos) ya no se podrían conectar a esta infraestructura (no obstante, el proyecto sí lo contempla). El alcantarillado se encararía hacia la red principal que lleva a la EDAR de la zona del Pla, situada a varios kilómetros. La dificultad para resolver la depuración puede ser uno de los grandes obstáculos para que este programa urbanístico salga adelante.