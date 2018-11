"Espero que ya no ocurran más atropellos a ciclistas"

«Sí, me he emocionado. Espero que con esta reforma del Código Penal no vuelvan a ocurrir más atropellos a ciclistas. En el momento de la aprobación, solo pensaba en todo el sufrimiento que estoy pasando». Andrés Contreras, el ciclista de Xàbia que junto a Scott Gordon sobrevivió al atropelló de Oliva en el que murieron su padre y dos compañeros, estuvo ayer en el Congreso. Desde la tribuna, asistió al debate de la reforma del Código Penal que endurece las penas a los conductores imprudentes y crea el delito de abandono del lugar del accidente. La diputada de Ciudadanos Irene Rivera, al intervenir en el pleno, citó a Andrés, recordó el accidente de Oliva (una conductora bebida y drogada arrolló a los seis ciclistas de Xàbia) y también habló de Anna González, quien perdió a su marido, aficionado a la bicicleta, al llevárselo por delante un camión. También estaban en la tribuna el campeón Pedro Delgado y representantes de colectivos ciclistas.

Andrés Contreras todavía tiene que pasar por el quirófano para que le operan la rótula. Y sufre epilepsia focal. Mientras, el doctor Cavadas ha operado esta semana del fémur a Scott Gordon.