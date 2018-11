Xàbia pide que se inhabilite a la empresa que ha dejado colgado el auditorio

El Ayuntamiento de Xàbia iniciará el expediente para que el Estado, en concreto la Junta Central de Contrataciones, inhabilite a la empresa que ha dejado colgadas las obras del auditorio. Lo han anunciado hoy el alcalde, José Chulvi, y el concejal de Cultura, Quico Moragues. Han lamentado el tiempo perdido en un proyecto clave en el municipio y muy demandado por los vecinos. El pasado 1 de octubre el consistorio ya inició los trámites para rescindir el contrato. Nueve meses después de comenzar la adjudicataria, que se quedó el proyecto por 2,4 millones, los trabajos sólo hay un agujero. También ahora el Consell Jurídic Consultiu ha dado vía libre a que el ayuntamiento rompa el contrato con Joca. El consistorio también se ha incautado la fianza de 98.998 euros que presentó la empresa.

El alcalde ha insistido en que el ayuntamiento no se pliega a las presiones de las adjudicatarias. Ha indicado que al pedir la inhabilitación de Joca, es decir, que se le retire el certificado para ejecutar obras públicas, están lanzando un mensaje muy claro de que no admiten maniobras para inflar las contrataciones ni retrasos que no están justificados. Ha avanzado que ahora ya tienen las manos libres para iniciar una nueva contratación y reactivar el proyecto del auditorio.