Milers d´alumnes de la Marina Alta han gaudit del Bus de la Llengua

El Bus de la Llengua no passa mai de llarg. Fa setmanes es va cancel·lar la seua visita a Xàbia. Plovia a mars. I Calp també es va quedar sense un dia de bus. Cap problema. Aquest autobús, que encadena quilòmetres i meravelloses històries, ha tornat aquesta setmana a ambdós pobles de la Marina Alta. Dilluns va romandre al Port de Xàbia. L'endemà va estar a l'escola de l'Arenal. I el dimecres va fer parada a la plaça de la Constitució, a on es van arrimar els alumnes del col·legi Trenc d'Alba. Uns sis-cents escolars van pujar a aquest autobús que explora el vessant lúdic i viatger del valencià. I el dijous va tornar a Calp. Ja hi havia estat i havia rebut la visita de més de 200 escolars de l'Azorín i el Gabriel Miró. Però faltaven els del Mediterrània i els de l'Oltà. Aquest bus no deixa ningú arrere. Si com va passar a aquests dos pobles, el temporal va obligar a canviar de plans, ara ha tornat. Això sí, el Bus de la Llengua ja aquesta setmana s'ha acomiadat de la Marina Alta. El viatge ha sigut de profit.

Els milers d'escolars que s'hi han pujat s'ho han passat d'allò més bé. Una de les activitats que més recorden és la de fer girar l'alfaruleta. Ix una lletra i és un no parar. Darrere d'una paraula sorgeix una altra. Als escolars els encanta aquesta manera àgil de descobrir el fascinant món dels mots. El bus planteja activitats molt diferents de les de les aules. La participació és essencial. L'objectiu és motivar i fer gaudir als participants. Pedagogia i diversió. És una combinació que funciona.

Els escolars que han entrat dins de l'autobús i han pujar al seu sostre descobert, a més de descobrir aspectes desconeguts de la seua llengua, han fet una ullada al territori valencià i la seua cultura, tradicions i fins i tot gastronomia.

Poble a poble, aquest bus ja ha devorat la tira de quilòmetres. Vertebra mitjançant la llengua la geografia valenciana.