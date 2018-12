La activista de Xàbia contra el cáncer lanza un pintalabios ecológico y solidario

De coraje, va sobrada. A Maria Ferrer le diagnosticaron hace 27 años un cáncer de mama. Empezó a luchar contra la enfermedad y, al mismo tiempo, recogió 200.000 firmas para pedir que se adelantaran las mamografías a mujeres que, como ella, tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Su madre murió a los 41 años. Ahora Maria se embarca en otro proyecto. «No voy a parar. Quiero ayudar a otras mujeres». Esta vecina de Xàbia, que llevó a las Corts sus firmas, ha creado una marca de cosmética y la va a lanzar en los próximos días. «La fuerza e ilusión de estos meses de lucha la he querido plasmar en 'Segunda Vida'», que es el nombre del pintalabios ecológico y solidario con el que esta activista contra el cáncer quiere concienciar y también «contagiar a todas las mujeres mi energía».

El pintalabios es mucho más que maquillaje. Todos los detalles tienen un significado muy especial. Maria Ferrer ha creado un proyecto muy personal e imbuido de todo lo positivo que ha sacado de su lucha contra el cáncer. El logotipo, un caballito de mar, es un homenaje a su madre. «El mar me da paz y me evoca a ella. Cuando necesito calma, me acerco a la playa del Ministro; aquí depositamos sus cenizas».

Mientras, el color turquesa de los sobres que contienen la barra de carmín también responde a un propósito. «Ese color simboliza la generosidad, la salud y la curación. Anima a comenzar de nuevo con fuerzas renovadas», explica Maria.

Elegir un sobre en lugar de una caja igualmente es toda una declaración de intenciones. «Cuando de niños escribimos a los Reyes Magos, guardamos esa carta de los deseos en un sobre. En este proyecto he puesto mucha ilusión».

Otro detalle estupendo es la pequeña piedra de tono turquesa que sirve para anudar un lazo. «Cada una de las piedras ha estado una noche de luna llena en esta playa. La luna atrapa con más fuerza que el sol la energía», afirma.

Y lanzar un pintalabios de intenso rojo también tiene un sentido: «El rojo es el color de la vida».

«Quiero que este símbolo de vida entre en muchos hogares y llegue a las mujeres. Simboliza las segundas oportunidades», subraya esta activista contra el cáncer de mama que ya ha logrado transmitir su coraje a muchas mujeres que admiran su valentía y la alegría que ha demostrado incluso en los momentos más duros de la enfermedad. Ha conseguido también poner el foco en el adelanto de las mamografías.