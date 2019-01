La policía de Xàbia lleva a Dénia a un perro atropellado al no hallar veterinario de guardia

La historia se repite. Pero esta vez, por suerte, el perro atropellado, un labrador de 43 kilos de peso, no murió, aunque quedó gravemente herido y tenía numerosos huesos rotos. Un coche lo arrolló en la carretera de Xàbia a Gata en la madrugada del sábado al domingo. Ocurrió sobre las 3.30 horas. Los ocupantes del coche pararon inmediatamente y pidieron ayuda. La pasada Nochevieja, como ya relató Levante-EMV, un coche, que se dijo a la fuga, atropelló a «Kora», una pastor alemán de 5 años. Dos guardias civiles y voluntarias de la protectora RAMA (Rescate Animal Marina Alta) intentaron con todas sus fuerzas salvar a la perra. Las voluntarias dejaron sus fiestas y, cuando se hicieron a la idea de que no había esperanza para «Kora», la acompañaron, acariciándola, mientras agonizaba. El sábado el perro atropellado sí sobrevivió. Pero, al igual que en Nochevieja, no acudió un veterinario de guardia a atenderlo. Llegaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil. Contactaron con el veterinario de Apasa, la protectora encargada de la perrera de Xàbia, pero estaba, según él mismo explicó ayer a este diario, en Murcia. Los policías llevaron al can a la clínica Nexo de Dénia, que tiene servicio de urgencias. Estaba gravemente herido.

Los agentes contactaron con RAMA, cuyas voluntarias les indicaron que si el animal no tenía chip se hacían cargo de él. Sí tenía. Y desde la clínica ya pudieron contactar con los dueños.

En estos dos casos, ocurridos en menos de un mes, falló el protocolo de protección animal. Fue imposible encontrar un veterinario de guardia en Xàbia. El de APASA, la protectora que se encarga de recoger a los perros que se escapan (los dos citados) o abandonados, cuenta con un especialista, pero éste asegura que él no es el veterinario municipal (figura que no existe) y que el convenio con el ayuntamiento no establece que se tengan que hacer guardias de 24 horas.

Mientras, RAMA estaba ayer redactando una queja que hoy presentará al ayuntamiento. Considera que estos dos casos obligan a fijar un protocolo y a garantizar las urgencias veterinarias.

Xàbia cuenta con un censo estimado de unos 10.000 perros.