Suspenden citas en el hospital de Dénia al caer por segundo día el sistema informático

El sistema informático trae de cabeza a los técnicos del hospital de Dénia. En los diez años largos de la concesión, la red informática de Marina Salud no había dado problemas. Pero el jueves y ayer viernes el sistema cayó durante varias horas. Fuentes de Marina Salud explicaron que la actividad quirúrgica y las urgencias funcionaron con relativa normalidad. Se aplicó el plan de contingencia. No se suspendieron operaciones. Los trámites que se hacen con el ordenador se realizaron con papel y boli. Pero sí que se anularon citas en las consultas. Los facultativos no podían acceder a los historiales médicos. Las mismas fuentes aseguraron que esas citas ya están «reprogramadas».