El periodista de viajes y gastronomía Philip Sweeney descubre la cultura del arroz con Quique Dacosta en Dénia

El periodista y escritor británico especializado en viajes y gastronomía Philip Sweeney visitó Dénia la semana pasada como parte de un "press trip" por la comunidad organizado por Turisme Comunitat Valenciana.

El periodista, interesado en la cultura del arroz, visitó las dos capitales de provincia de València y Alicante, la albufera de València y Dénia, localidad convertida en un referente gastronómico internacional (es Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco). Dénia, además, es la cuna de arroces tan destacados como l'arròs a banda.

Sweeney tenía claro a donde ir. Acudió al restaurante de Quique Dacosta, chef con tres estrellas Michelin. El cocinero realizó para el periodista británico un showcooking de arroces y una muestra de su cocina de autor centrada en los productos autóctonos.

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA) se encargó de la organización de la visita y estancia en Dénia y contó con la colaboración de Turismo Dénia para la realización de una visita guiada por los lugares más emblemáticos del casco urbano, tales como barrios históricos, el centro de la ciudad y la lonja. Allí, gracias a la colaboración de la empresa de visitas guiadas Sercultur, Sweeney pudo conocer de primera mano las técnicas de pesca y el funcionamiento de la lonja.

Philip Sweeney es periodista y escritor del Reino Unido especializado en cultura internacional, viajes, gastronomía y sociedad, especialmente en los mundos de habla francesa y española. Es colaborador habitual de 'The Independent', y su trabajo también ha aparecido en 'The Guardian', 'Observer', 'Sunday Times' y 'Sunday Telegraph', 'Economist Intelligent Life', 'Harpers', 'Wanderlust', 'Songlines', 'Food and Travel' y otras publicaciones.