El alcalde de Xàbia (PSPV) ficha a la "Erin Brockovich" de la Marina

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, del PSPV, mantiene los mimbres de la candidatura con la que hace cuatro años logró una mayoría absoluta histórica (14 ediles de los 21 de la corporación). Pocos cambios. Pero significativos. Chulvi, que aspira a un tercer mandato como munícipe (y no descarta compaginarlo con su salto a la política autonómica y a las Corts), ya sabe de qué va esto. Da retoques de autor. Y el más llamativo está en el número 18. No es, claro está, un puesto para salir de concejal. Pero lo ocupa Cristina García del Campo, la "Erin Brockovich" de la Marina Alta (en la imagen, la primera por la derecha). Esta traductora, que acompaña a cientos de pacientes anglosajones al hospital de Dénia y a los centros de salud, detectó los posibles efectos adversos (incluso mortales) que el Nolotil tenía en estos residentes. Documentó casos. Y lo hizo público. Logró, primero, que los médicos del hospital de la Marina Alta dejaran de administrar a los pacientes del norte de Europa el metamizol (medicamento que se comercializa como Nolotil y que, de hecho, está prohibido en el Reino Unido). Luego, el Ministerio de Sanidad recomendó que este fármaco no se recetara a los turistas.

Chulvi ficha compromiso social. Lo encarna este traductora. Y también el político escocés que cierra la lista. Es George Thomas, presidente de la agrupación socialista de Xàbia y europeísta más que convencido. Desde el primer momento denunció el desastre del "brexit". Se ha nacionalizado español. Sanidad y "brexit" se cuelan en la candidatura del alcalde de Xàbia.

Y también hay un doble guiño a la educación. Quico Moragues, el actual concejal de Cultura, quien es profesor de instituto, va de tres. Es uno de los puntales del actual equipo de gobierno. Y en el número cuatro entra una cara nueva. Es Rita Berruti, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Antoni Llidó.

De dos, repite la actual concejala de Urbanismo, Isabel Bolufer. Chulvi mantiene en puestos de salida a la edil de Servicios, Kika Mata; al edil de Juventud, Ximo Segarra; a la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Montse Villaverde, o a la responsable de Seguridad, Pepa Gisbert.