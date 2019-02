Xàbia suspende la licencia que dio para un bar en primera línea porque "daña el interés general"

Los errores urbanísticos salen caros. El Ayuntamiento de Xàbia intenta mitigar el desliz de dar una licencia para un restaurante en el último tramo que queda sin construir en la playa del Segon Muntanyar. El pleno de este mediodía ha aprobado la declaración de lesividad del acto administrativo de conceder el permiso. Esto significa que se suspende la licencia dado que es "lesiva", es decir, daña el interés general.

El empresario solicitó autorización para construir un negocio de hostelería en esta privilegiada parcela. Es el único hueco de primera línea que queda libre. La concejala de Urbanismo, Isabel Bolufer, del PSPV, ha precisado en el pleno que los informes jurídicos y técnicos fueron favorables y de ahí que ella firmara el permiso. Pero luego se han dado cuenta de que esa actividad con el nuevo plan estructural, que ahora ha pasado por una segunda exposición al público, ya no está permitida. El suelo continúa siendo urbano, pero cambia la calificación de la calle Ultramar, que antes era sistema general y ahora ya no. Esa condición de sistema general es imprescindible para abrir un negocio de hostelería que ahora, con el nuevo planeamiento, ya no es viable.

El PP, Ciudadanos por Jávea, los ediles no adscritos y el portavoz de Compromís, Vicent Colomer, han coincidido en que se ha cometido un grave error. Hecho que ha admitido sin rodeos la concejala de Urbanismo. La oposición teme que al ayuntamiento le toque pagar una fuerte indemnización. Bolufer ha dado por seguro que el consistorio y el empresario se verán las caras en los tribunales. Eso sí, ha manifestado que la indemnización no irá más allá de pagar los proyectos.

El proyecto del restaurante en primera línea levantó este verano una fuerte oposición ciudadana. Los vecinos del Segon Muntanyar advirtieron de que se alteraba la tipología de una zona que es residencial. También avisaron de que no hay aparcamiento para un negocio de este tipo.