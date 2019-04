Calp saca rédito turístico a su calle rojigualda

Los turistas lo han tenido crudo para ir a la playa. Han visitado los cascos antiguos. No hay mal que por bien no venga. Ahora, además, está de moda hacerse fotos en las calles que rezuman más tipismo. Las fotos, claro está, se suben a las redes sociales. La calle que ha triunfado esta Semana Santa en Calp ha sido la Puchalt. Sin aderezos patrióticos ya sería una calle atractiva y de esas que retratan la esencia de pueblo mediterráneo. Pero a los turistas lo que más les llama la atención es la decoración rojigualda de los escalones y también del festó de los maceteros. La calle ha sido estos días un río de gente. Y visitante que pasaba visitante que se paraba a inmortalizar que había estado en este rincón tan castizo del casco histórico de Calp. Además, en Semana Santa y en elecciones a los turistas (no a todos, claro) les luce más tomarse la foto patriótica.