Scott Gordon: "El doctor Cavadas me ha dicho que volveré a montar en bici"

Hoy se cumplen dos años de una tragedia que conmocionó a Xàbia y al mundo ciclista. Seis amigos salieron de buena mañana a rodar en bicicleta. En una recta de la N-332 en el término de Oliva una conductora que luego dio positivo en drogas y alcohol los arrolló brutalmente. Murieron José Albi y Edu Monfort, de 28 años, y Luis Alberto Contreras. El hijo de este último, Andrés, y Scott Gordon quedaron gravemente heridos. Todavía arrastran secuelas físicas y, por supuesto, emocionales. «He perdido dos años de mi vida», afirmó ayer Scott, quien hace dos semanas que camina, por fin, sin muletas.

Scott Gordon, de 48 años, entrará el próximo 15 de mayo de nuevo en quirófano. «Pero ya veo la luz al final del túnel. Es, por fin, la última operación». Lo intervendrá por segunda vez el cirujano Pedro Cavadas. El pasado mes de noviembre le reconstruyó durante siete horas la tibia de la pierna izquierda. Scott acudió al «cirujano milagro» tras perder casi la esperanza. Ya le habían operado cuatro veces esa pierna y no había forma de que el hueso soldara.

«La primera operación con Cavadas fue muy bien. Acudí a revisión a principios de abril y me dijo que la evolución ha sido muy buena. Por fin, me he liberado de las muletas», explicó este vecino de Xàbia.

Ahora el cirujano le realizará una artroplastía de rodilla y distracción osea de tibia izquierda. A Scott se le ha quedado la pierna izquierda casi 7 centímetros más corta que la otra. Tras la intervención, le colocarán un aparato distractor que le alargará el hueso un milímetro cada día. Lo llevará durante 67 días. En ese momento, se corregirá ese acortamiento que le dificulta caminar.

«Cavadas me ha dicho que podré volver a montar en bicicleta», avanzó Scott. Ahora mismo sólo puede doblar la rodilla 19 centímetros, pero tras la intervención recuperará la movilidad. Subirse a una bici es un sueño que empieza a acariciar. «Ya ha sido un paso importante dejar las muletas. Ahora sí veo que voy mejorando».

Desde hace un año, también nada en la piscina. Pero sólo braceaba y no podía mover las piernas. «Mis amigos me ven bien, pero la frustración y el sufrimiento van por dentro».

Mientras, Andrés Contreras pasó de nuevo por el quirófano el pasado mes de febrero. Le extrajeron en el hospital de Alzira dos agujas kirschner y el cerclaje de la rótula izquierda. Además, ha acudido al Congreso a la aprobación de la reforma del Código Penal que endurece las penas a los conductores que no respetan a los ciclistas.

«No quiero saber de momento nada del juicio. El forense ya ha hecho los informes y creo que se celebrará en septiembre. Pero ahora me preocupa recuperarme», afirmó ayer Scott.

La conductora, Mavi S. A., quedó en libertad provisional hace ahora justo un año. Mientras, Xàbia no olvida ese terrible 7 de mayo de 2017.