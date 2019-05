Una biotecnóloga molecular, nueva fallera mayor de Dénia

Dénia ya tiene nuevas falleras mayores. Son Safir Malonda, de 23 años, y Martina Gimeno, de 11. Han recibido emocionadas la llamada telefónica del alcalde, Vicent Grimalt. En ese momento, apenas han podido articular palabra. Sus comisiones y sus familias gritaban alborozadas. Luego, ya más calmadas, en el acto de la recepción en el ayuntamiento, han coincidido en la tremenda alegría de ser las máximas representantes de las fiestas de Sant Josep.

Martina, la nueva fallera mayor infantil, es del distrito Diana. Su madre, Natalia Estévez, fue fallera mayor de Dénia en 2001. "¿Qué si me ha dado ya un consejo? Pues sí. Me ha dicho que disfrute mucho", ha confesado Martina, que estudia 5 de Primaria en el colegio Carmelitas.

A la fallera mayor, Safir Malonda, de la comisión de Darrere del Castell, le faltan dos semanas para acabar el máster de biotecnología molecular y celular de las plantas. "No, no es una especialidad que tenga mucho que ver con las fallas. ¿Con la ofrenda de flores? Pues mirado así, quizás", ha dicho la fallera mayor, que ha destacado de Martina que es una niña "muy risueña". Safir es la segunda fallera de Darrere del Castell que se convierte en fallera mayor de Dénia. "Este cargo supone una gran responsabilidad. Lo que más me gusta de las Fallas de Dénia es la semana de la plantà", ha confesado.