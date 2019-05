"Estos años de alcalde de Calp han sido los más bonitos de mi vida política"

Tras ocho años como alcalde de Calp, César Sánchez, del PP, "vivirá" ahora en el AVE a Madrid. Esta semana ya se ha estrenado como diputado en el Congreso. Todavía le ha dado tiempo a presidir hoy su último pleno en Calp. El portavoz socialista y candidato a la alcaldía, Santos Pastor, le ha felicitado por su escaño en la Cámara baja. Le ha deseado "suerte" en su nueva experiencia política, y ha calificado de "interesante" que Calp tenga a uno de sus vecinos en el Congreso.

César Sánchez ha reiterado que en Madrid seguirá luchando por Calp y ha asegurado que sus años de alcalde han sido "los más bonitos de mi vida política". "Este pueblo me ha dado mucho más de lo que yo le he devuelto". El todavía alcalde ha destacado que la legislatura ha sido de "debate y respeto". "He compartido desvelos y alegrías con mis compañeros de corporación, y ha valido la pena", ha dicho. Ha subrayado el trabajo que desempeñan los trabajadores municipales: "En este ayuntamiento hay un capital humano extraordinario".

Sánchez seguirá viviendo en Calp. Le tocará hacer muchos viajes en el AVE. Cierra una etapa de ocho años de alcalde. En estos últimos cuatro, también ha sido presidente de la Diputación de Alicante, cargo que intentará revalidar y de ahí que vaya de tres en la candidatura del PP de Llíber. En Calp, le sustituye como alcaldable popular, Ana Sala.