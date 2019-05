"All Together", el proyecto que muestra la diversidad escolar de la Marina Alta

La educación construye un mundo más inclusivo. Así lo ha entendido el colegio internacional Lady Elizabeth School, que acaba de estrenar unas modernísimas instalaciones en la Cumbre del Sol del Poble Nou de Benitatxell. El hecho de estar en la "cumbre" no quiere decir que se sea ajeno a la realidad de la Marina Alta. El proyecto "All Together" (Todos Juntos) enseña a los alumnos de este colegio privado a convivir con la diversidad, a descubrir a compañeros que tienen distintas discapacidades.

El proyecto arrancó el jueves con una jornada compartida por los alumnos del Lady Elizabeth y los del colegio de educación especial Raquel Payà de Dénia. Estos últimos acudieron al centro internacional. Todos participaron en una clase de cocina y elaboraron deliciosos crepes rellenos de fruta. También hicieron deporte en las espectaculares instalaciones de este colegio privado. Luego, los alumnos del Lady Elizabeth hicieron una exhibición de perros amaestrados. Los escolares de 7, 8 y 9 años del centro internacional ayudaron y acompañeron a sus ya amigos del Raquel Payà. La amistad surgió con toda espontaneidad.

El proyecto "All Together" continuará el día 18 de junio con una visita de Condenados al Bordillo, asociación consagrada a lograr la inclusión de las personas con diversidad funcional.