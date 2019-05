«Doy más valor a esta mayoría absoluta que a la de hace cuatro años»

«Ya dije que lo de hace 4 años era irrepetible. Doy más valor a esta mayoría absoluta. Era más difícil revalidarla». José Chulvi, del PSPV, afronta su tercer mandato como alcalde de Xàbia, el segundo con mayoría absoluta, aunque ahora ha bajado de 14 a 11 ediles. Era lo natural. Venía de una legislatura difícil en la que las empresas adjudicatarias dejaron empantanadas obras tan importantes como la del auditorio o el nuevo puente de la desembocadura del río Gorgos. «Ahora vamos a culminar esos proyectos. Quiero que el nuevo equipo de gobierno empiece a funcionar muy rápido. Tenemos muchas ganas e ilusión».

Chulvi compaginó el pasado mandato el cargo de alcalde y el de diputado y portavoz del PSOE en la diputación de Alicante. Ahora es diputado en las Corts. «No cambia nada. Antes cogía el coche e iba a Alicante y ahora iré a València. He demostrado que mi compromiso es con Xàbia. Todos los días por la mañana o por la tarde he estado en el ayuntamiento recibiendo a los vecinos. Xàbia es mi prioridad. Voy a seguir trabajando para intentar devolver a mi pueblo lo mucho que me ha dado».

El alcalde avanzó que esta legislatura será también la de la piscina cubierta (la financia el Consell). Preguntado por los proyectos que le hacen más ilusión, confesó que el del gran parque urbano de 55.000 metros cuadrados de Rafal. Está en la ladera del Montgó (linda, de hecho, con el parque natural) y es un gran pulmón verde que conecta el pueblo y Duanes de la Mar. «La senda litoral del Primer Muntanyar es también un proyecto que vamos a sacar adelante. Ya está todo preparado para convocar el concurso internacional de ideas».

Chulvi también confía en que sea en esta legislatura en la que el faro del cabo de Sant Antoni abra sus puertas como centro de interpretación de la reserva marina y del Montgó. «Son proyectos en los que también se tiene que implicar el Consell», dijo.