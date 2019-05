El efecto del Brexit y la perdida de peso de los concejales extranjeros

L

Además, los residentes también viven con más desapego la actividad política. Han perdido peso en las corporaciones. En Xàbia, por primera vez desde 1999, cuando entró la holandesa Ana Vasbinder, no habrá en esta nueva legislatura ningún concejal foráneo. La belga Doris Courcelles, del PSPV, que iba de 12, no ha entrado. En Xàbia, hay representadas más de 80 nacionalidades. Pero en el próximo pleno no se reflejará ese crisol de culturas. En Dénia, tampoco hay residentes extranjeros en la nueva corporación.

Mientras, los nuevos ayuntamientos de Llíber y el Poble Nou de Benitatxell, dos pueblos que están entre los diez con más extranjeros de España, tampoco reflejan esa sociedad rica y heterogénea. En Llíber, repite de concejala la británica del PP Suzanne Mcallister (ha sido en esta legislatura edil de Residentes Europeos). Mientras, la portavoz de Compromís, Andrea Kruithof, tiene padre holandés. En el Poble Nou, en estos cuatro años ha habido una edil holandesa, un concejal alemán y una concejala francesa. Ahora sólo repite el germano Dirk Rheindorf.

En Calp, la corporación también es ahora menos torre de Babel. No repiten el belga Jan Van Parijs ni la británica Carole Saunders, ambos del PP. Sí seguirá la también belga y popular Hilde Elisa Peter Backaert. Y entra el socialista de origen alemán Marco Bittner.



Británica y alemana en Teulada

Mientras, en Teulada, donde la corporación también fue pionera en incorporar a residentes foráneos, han salido de concejales por el PP la británica Sara Victoria Richardson y la alemana Susanne Ruth Ilsebly. En este municipio, se han producido auténticos hitos en la participación política de los residentes. La británica Sylvia Tatnell, que fue concejala del PP, recibió la medalla del Imperio Británico por ayudar a la integración de los vecinos del Reino Unido.

En la legislatura de 2003 a 2007, la corporación de Teulada-Moraira contó con cinco ediles foráneos: la citada Sylvia Tatnell, su hermano Anthony, que estaba en Unidad Local Ciudadana, el alemán Jürgen Bushcmann, la francesa Chantal Giron y la holandesa Gabrielle Grüber.

Entonces parecía que la participación de los residentes en la política municipal era imparable. El Brexit también ha sido negativo en esto. Ya ha causado un efecto psicológico de desconexión.