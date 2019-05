La cantaora Rocío Márquez, Pep Gimeno "Botifarra", Pancho Amat o Gabacho Maroc, en el "Música al Castell" de Dénia

El festival "Música al castell" que organiza la Concejalía de Cultura del Ajuntament de Dénia celebra su 28.ª edición del 15 al 21 de julio. A lo largo de su trayectoria, el festival ha logrado tener en cartel a los artistas más destacados del panorama de la música tradicional y popular, fundamentalmente procedente de los países mediterráneos. En esta nueva edición, Música al castell "cruza el charco" y ha programado un concierto del tresero cubano Pancho Amat y su formación El cabildo del son en el que presentarán su nuevo trabajo El swing del son. Será el 19 de julio en el castillo.

El día anterior será la cantaora Rocío Márquez quien se suba al escenario para presentar su nuevo disco Visto en El Jueves, acompañada por Canito a la guitarra y Agustín Diassera en la percusión. Y completan la programación en el escenario principal del festival los ritmos de fusión de jazz y música tradicional gnawa que practica la formación Gabacho Maroc. El próximo 20 de julio presentarán en Dénia su segundo álbum, Tawassol, que está cosechando muy buenas críticas de prensa y público.

Las mañanas de estos días de conciertos en el castillo, los colectivos locales Fem Banda, de la Agrupació Artística Musical de Dénia y la Colla la Xareta llevarán la música popular valenciana y festiva desfilando por las calles del centro histórico de la ciudad.

Previamente, el lunes 15 de julio, el grupo de percusión pedreguero Batuca Katuba anunciará el inicio del festival con un pasacalle por Diana, Marqués de Campo y la plaza del Convent, entre las 20.30 y las 22.30 horas.

En otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, la plaza del Consell, a los pies del castillo, se podrá disfrutar de los conciertos gratuitos del conocido como Festival Off, más centrado en la música tradicional valenciana y los artistas locales y comarcales.

Arranca el Off con el último proyecto del cantaor valenciano Pep Gimeno "Botifarra", realizado conjuntamente con el músico marroquí Ahmed Touzani, titulado De banda a banda del Mediterrani (16 de julio, 23 horas). El día siguiente, Xaviert de Bétera, joven maestro del cant d'estil presentará ante el público de la plaza del Consell su trabajo Empremtes. Y cerrará el Festival Off y también esta edición de Música al Castell la actuación de la Colla de dolçainers El falçó de Teulada, programada para el día 21 de julio, a las 20 horas.

Las entradas para los conciertos de los días 18, 19 y 20 de julio tienen un precio unitario de 15 euros. También se pone a la venta un abono para las tres actuaciones a un precio de 40 euros. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma online Instanticket, en las oficinas de Turismo Dénia de la plaza del Consell y de la plaza Oculista Buigues o en la taquilla del castillo dos horas antes de cada actuación.

La programación de esta 28.ª edición de Música al castell ha sido presentada hoy por el concejal de Cultura, Rafa Carrió, y la jefa del departamento, Maribel Font. En su intervención, el edil ha destacado "la mejora en calidad" que ha ido experimentando el evento a lo largo de todos estos años en los que también ha logrado erigirse en una de las citas "más consolidadas e institucionalizadas de la programación cultural de la ciudad".

Por su parte, la técnica de Cultura ha recordado que el acceso de las personas con movilidad reducida a la parte superior del castillo donde tienen lugar los conciertos está garantizado, ya que pueden llegar a la zona en coche. Ahora bien, una vez desembarcados los pasajeros, el vehículo deberá abandonar el recinto y estacionar fuera del monumento.

Asimismo, Font ha avanzado que los días de concierto, el castillo se cerrará al público a las 19 horas y abrirá de nuevo a las 21 horas para dar acceso al festival.