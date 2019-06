Ondara, el paradigma del pacto de progreso tranquilo

Los socialistas no se han envalentonado con su victoria en las urnas y Compromís tiene los pies en el suelo y no pide turno para la alcaldía (en este mandato la tuvo dos años el valencianista Zeus Serrano y otros dos José Ramiro, del PSPV). Ondara es el paradigma del pacto de progreso tranquilo. Los concejales han alcanzado una acuerdo con total naturalidad. De hecho, la líder de Compromís, Mar Chesa, ha subrayado que el pacto no cambia mucho respecto al de los últimos cuatro años. "Mantenemos un gobierno de progreso y de izquierdas para Ondara y mantenemos las premisas básicas de la transparencia y la participación ciudadana".

El alcalde será durante todo el mandato José Ramiro, quien ha destacado la generosidad de su partido y de Compromís. Mientras, Chesa ha indicado que no se han planteado pedir la alcaldía. "Sabíamos la realidad de la que partíamos (han obtenido 4 ediles, los mismos que el PP, y uno menos que el PSPV). Hemos actuado con humildad".

Chesa será la primera teniente de alcalde y coordinará las grandes áreas de servicios a las personas y servicios sociosanitarios. Asume las concejalías de Educación, Deportes, Formación y Empleo y Llengua. Mientras, José Ramiro coordinará el área de Hacienda, el de Gobernación y el de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Llevará la nueva concejalía de Agenda 2030. Ondara quiere subirse al tren de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El pacto de progreso también se da un baño de realidad. El centro comercial de Ondara Portal de la Marina atrae a miles de personas. El ayuntamiento creará allí un punto de información turística. Es lo de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. O sea, que hay que estar en el centro comercial para atraer a visitantes. También potenciará la marca turística de Ondara y el comercio local. El municipio ya se ha hecho un nombre como epicentro comarcal con ferias y acontecimientos culturales tan notables como el del pasado fin de semana de la Fira de la Paraula i la Bona Taula.

Mientras otros gobiernos de progreso viven enzarzados en permanentes tensiones y disputas, el de Ondara ha encontrado la fórmula de la estabilidad.