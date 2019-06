Treinta y dos años entre la elección de una alcaldesa del PSOE y otra del PP en Calp

Una emocionada Ana Sala (PP), que hoy se ha convertido en alcaldesa de Calp con el apoyo de Ciudadanos, ha dedicado unas cariñosas palabras a la que fue la primera mujer que alcanzó la alcaldía calpina, Violeta Rivera, del PSOE. Rivera estaba en un abarrotado salón de plenos junto a otros exalcaldes (Javier Morató, Francisco Camáñez y César Sánchez). "Me has dicho que te iba a quitar el título de ser alcaldesa de Calp. Pero no. Tu fuiste la primera mujer alcaldesa. Eso no te lo quita nadie. Yo soy la segunda. Y tu lo fuiste hace 30 años cuando todo era más difícil para las mujeres", ha manifestado Ana Sala.

Rivera salió de alcaldesa hace 32 años. Estuvo dos legislaturas. Ahora Calp tiene por segunda vez en su historia otra alcaldesa.

La exalcaldesa socialista ha felicitado a Ana Sala (en la imagen) y se ha acercado al líder de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, que ha pactado con el PP pese a prometer en campaña "regeneración política", y le ha dado con gracejo el pésame. "Te acompaño en el sentimiento", la ha espetado con una sonrisa. En cambio, el exalcalde del PP Javier Morató sí le ha dado la enhorabuena a Del Pino y se ha puesto a su disposición "para lo que necesites". "Te tomo la palabra", ha respondido el edil de Ciudadanos.